Электронный договор ОСГОВТС

Преимущества Online-страхования:

• быстро и просто;

• в любое время и в любом месте;

• с любого устройства;

• оплата через ЕРИП либо по банковской карте.

Мы рады предложить Вам удобство и новый уровень обслуживания!

Заключите договор ОСГО в электронном виде за несколько шагов:

1 Нажмите кнопку «Заключить договор» 2 Внесите необходимые данные 3 Оплатите через ЕРИП или банковской картой 4 Получите страховку на e-mail

Договор внутреннего страхования можно заключить в электронном виде, если на основании ранее заключенных договоров информация о страхователе, транспортном средстве и его собственнике уже была предоставлена страховой организацией в базу данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Для заключения договора внутреннего страхования в электронном виде Вам потребуется:

1. для физического лица - паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство);

для юридического лица и ИП - учетный номер плательщика (УНП), наименование, при этом страхователь - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны быть собственниками транспортного средства;

2. свидетельство о регистрации (технический паспорт) транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь;

3. действующий адрес электронной почты;

4. при оплате через систему «Расчет» (ЕРИП): номер заявки (будет предложен при выборе данного способа оплаты);

5. при оплате банковской платежной картой: банковская платежная карта VISA, MasterCard, Белкарт (выданная банком-эмитентом, зарегистрированным на территории Республики Беларусь). Обращаем внимание, что для уплаты страхового взноса банковской платежной картой в данном веб-приложении, Вашим обслуживающим банком должно быть разрешено проведение платежей в сети Интернет с применением реквизитов платежной карты (например, функция 3D-secure). Информация о наличии данного разрешения может быть получена страхователем в обслуживающем банке.

Обращаем внимание, что договор внутреннего страхования в электронном виде вступает в силу не ранее дня, следующего за днем уплаты страхового взноса (его части), и не позднее одного месяца со дня, следующего за днем уплаты страхового взноса (его части).