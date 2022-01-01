Электронный договор ОСГОВТС
Преимущества Online-страхования:
• быстро и просто;
• в любое время и в любом месте;
• с любого устройства;
• оплата через ЕРИП либо по банковской карте.
Мы рады предложить Вам удобство и новый уровень обслуживания!
Заключите договор ОСГО в электронном виде за несколько шагов:
Договор внутреннего страхования можно заключить в электронном виде, если на основании ранее заключенных договоров информация о страхователе, транспортном средстве и его собственнике уже была предоставлена страховой организацией в базу данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Для заключения договора внутреннего страхования в электронном виде Вам потребуется:
1. для физического лица - паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство);
для юридического лица и ИП - учетный номер плательщика (УНП), наименование, при этом страхователь - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны быть собственниками транспортного средства;
2. свидетельство о регистрации (технический паспорт) транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь;
3. действующий адрес электронной почты;
4. при оплате через систему «Расчет» (ЕРИП): номер заявки (будет предложен при выборе данного способа оплаты);
5. при оплате банковской платежной картой: банковская платежная карта VISA, MasterCard, Белкарт (выданная банком-эмитентом, зарегистрированным на территории Республики Беларусь). Обращаем внимание, что для уплаты страхового взноса банковской платежной картой в данном веб-приложении, Вашим обслуживающим банком должно быть разрешено проведение платежей в сети Интернет с применением реквизитов платежной карты (например, функция 3D-secure). Информация о наличии данного разрешения может быть получена страхователем в обслуживающем банке.
Обращаем внимание, что договор внутреннего страхования в электронном виде вступает в силу не ранее дня, следующего за днем уплаты страхового взноса (его части), и не позднее одного месяца со дня, следующего за днем уплаты страхового взноса (его части).
- Перечень аптек
- Базовые группы организаций здравоохранения
- Противодействие коррупции
- Структура
- Правила страхования
- Заказать страховую услугу
- Страхование квартир
- Страхование садовых домиков и дач
- Страхование гражданской ответственности владельцев квартир
- Страхование от несчастных случаев и заболеваний
- Порядок раскрытия информации о деятельности организации
- Личный приём граждан
- Представить отчет о средствах по ОСНСПЗ
- Оформить заявление. Представить справку о пособии или доплате
- Информация для страхователей
- Зарегистрироваться в качестве страхователя по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
- Информация для застрахованных
- Нормативные акты и формы документов
- Обратная связь: задать вопрос
- Памятка страхователю – индивидуальному предпринимателю
- Памятка страхователю – юридическому лицу
- Памятка страхователю – физическому лицу
- Автопомощь 116
- Заключить договор обязательного медицинского страхования / Buy a compulsory health insurance contract
- Обязательное страхование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов
- Порядок действий при страховом случае
- Формы заявлений
- Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь